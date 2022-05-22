Вашингтон, , 15:00 — REGNUM По мнению американского военного аналитика Скотта Риттера, на данный момент России нужен политический план для того, чтобы победить в вопросе денацификации Украины, так как для настоящей победы в спецоперации Москве нужно победить не только на поле боя. Его слова 22 мая приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.

За Россию! Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

По словам аналитика из США, он никогда не сомневался в способности России разбить Украину уничтожить нацистские формирования и разоружить получившие вооружение НАТО ВСУ.

Однако этот конфликт, как напомнил Рид, помимо демилитаризации и денацификации Украины, а также освобождения Донбасса и восстановления водоснабжения Крыма, преследовал политические цели, включая не вхождение Украины в НАТО и переопределение европейской безопасности, при которой альянс отведет свои войска к рубежам 1997 года.

При этом он подчеркнул, что Украина не стала нейтральной и связана с НАТО больше, чем когда-либо в своей истории, а сам альянс не только не разваливается, а удваивает свои усилия.

«Только потому что Россия еще не достигла своих целей, не значит, что она никогда их не достигнет. Но есть разрыв между военными задачами России и политическими», — сказал американский аналитик.

Также он указал, что, несмотря на сдачу в Мариуполе части «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остальная его часть и другие украинские нацбатальоны все еще занимают Харьков, Киев и сражаются с российскими военными, а статуя Бандеры, который все еще является национальным героем Украины, все еще стоит во Львове, и он. Сама же Украина становится более нацистской, так Владимир Зеленский объявил вне закона все партии, кроме нацистских и фактически страна уже стала нацистским государством.

«Россия нужен план для этого (денацификации — ред.). 200 тысяч солдат достаточно для выполнения задач специальной военной операцией, но не хватит для всего остального», — добавил Рид.

Кроме того, он указал, что в военной сфере у России явное преимущество и Киев, похоже смирился со стратегией жертвования жизнями, чтобы выиграть время для восстановления армии, которую НАТО тренирует в Германии, Польше и Румынии.

«Как можно говорить о демилитаризации, если вместо каждого уничтоженного подразделения НАТО воссоздает новое? Игра изменилась! Но Россия делает то же, с чего начинала. Русские окружают на поле боя тысячи украинцев, Россия побеждает тактически, но вы не победите в войне, побеждая в сражениях. Росси нужен план, которого я пока не вижу. Нужно побеждать политически. Опасность в том, что, не сумев достичь стратегических целей, Россия проигрывает, не выиграв», — заключил американский аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинская Верховная рада одобрила продление действия военного положения и мобилизации в стране еще на три месяца.