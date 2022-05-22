Каменск-Уральский, Свердловская область, , 14:53 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области 16-летний автомобилист устроил ДТП. Авария произошла ранним утром 22 мая, сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Установлено, что подросток ехал со скоростью почти 120 км/час. При проезде перекрестка он врезался в железобетонную электроопору. Пострадали водитель и 13-летняя пассажирка.

Установлено, что автомобиль принадлежит родителям девочки. Она тайком взяла ключи и передала их 16-летнему другу, а затем ночью подростки катались по Красногорскому району, пока не попали в поле зрения ГИБДД, а затем и произошла авария.

Также известно, что подросток-водитель месяц назад вернулся из колонии, где отбывал наказание за неправомерное завладение автомобилем и кражи.