22 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 16:33 — REGNUM Акции «Ночь в музее» состоялась в Севастополе 21 мая. В этом году в рамках акции в городе-герое можно было посетить 18 различных площадок. Большинство из них собрало настоящий аншлаг. Фотокорреспондент ИА REGNUM успел побывать на нескольких из них, несмотря на длинные очереди из желающих приобщиться к культуре.

В числе площадок, вызвавших наибольший интерес севастопольцев и гостей города, оказался музей «Подземный Севастополь». Он создан в действующем противоатомном убежище, которое было построено в 1950-х годах. Объект может разместить единовременно около двух тысяч человек, он имеет собственную систему канализации, систему фильтрации и регенерации воздуха, водопровод, артезианскую скважину глубиной более 37 метров, узел радиосвязи, медицинский блок, дизель-электростанцию, трупохранилище. В последние годы убежище в качестве музея открыли для туристов — здесь можно ознакомиться с реалиями времён холодной войны, а также узнать о современных основах безопасности жизнедеятельности человека. [[[picture2-lg-center]]]

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей «Подземный Севастополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ещё один популярный у севастопольцев и гостей города-героя музей — «Музей Черноморского флота». Его экспозиция рассказывает об истории флота от основания до наших дней.

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM Музей Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей-заповедник «Херсонес» традиционно является одной из основных площадок акции «Ночь музеев». В этом году мероприятия приурочили к трем датам: 130 лет со дня основания музея, 195 лет с начала раскопок и 175 лет со дня рождения К. К. Косцюшко-Валюжинича, ставшего создателем и первым директором «Склада местных древностей». Помимо экскурсий, гостям «Херсонеса» предложили участие в мастер-классах, а также театрализованные представления и даже световое шоу.

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Херсонес Таврический Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отметим, что Севастополь впервые присоединился к проекту «Ночь музеев» в 2011 году. В 2021 году в рамках акции музеи Севастополя посетили более 41 тысячи человек.