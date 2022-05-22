Москва, , 14:49 — REGNUM Концерт к юбилею народной артистки СССР Маквалы Касрашвили пройдёт на исторической цене Государственного академического Большого театра России 22 мая. Об этом сообщается на сайте театра.

Большой Театр Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Оперной певице исполнилось 80 лет 13 марта 2022 года. Касрашвили в интервью ТАСС рассказала, что к этой дате прошло несколько концертов. Первый концерт был дан в марте в Центре оперного пения Галины Вишневской, вторым стало концертное исполнение «Тоски» в зале «Зарядье».

«Главный юбилейный вечер пройдет 22 мая на исторической сцене Большого театра… Большой театр — это самая сильная и главная любовь моей жизни», — подчеркнула артистка.

Концерт к юбилею Касрашвили пройдёт под управлением дирижера Владимира Спивакова. Участниками концерта станут приглашённые и действующие солисты Большого театра.

Маквала Касрашвили родилась в Кутаиси 13 марта 1942 года. В 1966 году она окончила Тбилисскую консерваторию имени В. Сараджишвили, после чего была принята в в стажёрскую группу Большого театра.

В 1975 году оперная певица удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 1986 году — народной артистки СССР. В настоящее время Касрашвили преподаёт в Центре оперного пения Галины Вишневской и продолжает работать в Большом театре помощником музыкального руководителя.