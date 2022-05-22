Москва, 22 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Концерт к юбилею народной артистки СССР Маквалы Касрашвили пройдёт на исторической цене Государственного академического Большого театра России 22 мая. Об этом сообщается на сайте театра.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Большой Театр

Оперной певице исполнилось 80 лет 13 марта 2022 года. Касрашвили в интервью ТАСС рассказала, что к этой дате прошло несколько концертов. Первый концерт был дан в марте в Центре оперного пения Галины Вишневской, вторым стало концертное исполнение «Тоски» в зале «Зарядье».

«Главный юбилейный вечер пройдет 22 мая на исторической сцене Большого театра… Большой театр — это самая сильная и главная любовь моей жизни», — подчеркнула артистка.

Концерт к юбилею Касрашвили пройдёт под управлением дирижера Владимира Спивакова. Участниками концерта станут приглашённые и действующие солисты Большого театра.

Маквала Касрашвили родилась в Кутаиси 13 марта 1942 года. В 1966 году она окончила Тбилисскую консерваторию имени В. Сараджишвили, после чего была принята в в стажёрскую группу Большого театра.

В 1975 году оперная певица удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 1986 году — народной артистки СССР. В настоящее время Касрашвили преподаёт в Центре оперного пения Галины Вишневской и продолжает работать в Большом театре помощником музыкального руководителя.