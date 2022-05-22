Киев, 22 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Украинская Верховная рада одобрила продление действие военного положения и мобилизации в стране еще на три месяца. Об этом 22 мая сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение парламента страны.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Уточняется, что украинский парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 суток — до 23 августа.

При этом военное положение на Украине было введено киевскими властями 24 февраля, а 18 мая Владимир Зеленский предложил его продлить, для чего внес соответствующий законопроект в Раду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в период с 24 февраля по настоящее время на территорию Румынии въехали более одного миллиона беженцев с Украины.