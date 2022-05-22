Красноярск, 22 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Правоохранители раскрыли подробности смертельного ДТП с участием двух большегрузов в Красноярском крае. Авария произошла днём 22 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

УГИБДД по Красноярскому краю Столкновение грузовиков в Красноярском крае

На трассе Р-255 «Сибирь» произошло столкновение грузовиков Freightliner и Mercedes-Benz. В результате автомобиля загорелись, оба водителя скончались на месте происшествия.

К настоящему времени дорога частично освобождения, движение автомобилей возобновлено по одной полосе.

«На месте ДТП работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Бородинский», которая устанавливает подробные обстоятельства происшествия. Инспекторы полка ДПС помогают автомобилистам с проездом данного участка дороги», — отметили в ведомстве.