Брюссель, 22 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. С рабочим визитом прибыл 22 мая утром в Брюссель премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба армянского правительства.

Photolure Никол Пашинян

Отмечается, что в Брюсселе Пашинян проведет переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кроме того, уточняется, что затем глава армянского правительства проведет трёхстороннюю встречу с Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая защитник прав человека Армении Кристине Григорян и посол России в Ереване Сергей Копыркин провели встречу, на которой обсудили возвращение пленных из Азербайджана.