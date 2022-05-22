Кызыл, 22 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. На территории Тувы объявлено предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, 22–26 мая местами температура достигнет 35 и более градусов тепла.

Солнце

В столице республики Кызыле ожидается аномально жаркая погода, а среднесуточная столбик термометра поднимется выше климатической нормы на 7 и более градусов.

В ряде районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости. В связи с этим жителей призвали неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.