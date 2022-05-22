Таганрог, Ростовская область, , 14:23 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) ликвидируют последствия разгула стихии. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 22 мая.

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«Муниципальными службами города оперативно проводится обследование аварийных участков для определения проблем, причин их возникновения и устранение последствий. Также продолжается уборка территорий города», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области ураганный ветер повалил деревья. Из-за непогоды уровень воды в реке Дон превысил опасные отметки. Оказались подтоплены придворовые территории в 11 населённых пунктах Азовского района.