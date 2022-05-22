Нижний Новгород, 22 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что хотел бы пригласить в команду 31-летнего российского флангового нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, который покинет испанский клуб на правах свободного агента.

Steindy Денис Черышев

«Хотел бы пригласить Дениса Черышева в «Нижний Новгород». И хотел бы именно из-за того, что он нижегородец и сильный футболист. Но, думаю, надо понять и трезво оценить, есть ли у нас возможность пригласить такого футболиста», — цитирует Измайлова издание «Чемпионат».

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Денис Черышев принял участие в семнадцати турах регулярного чемпионата, в которых смог отметиться лишь одной результативной передачей. Суммарно на поле российского нападающий провел 554 минуты.