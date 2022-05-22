Вашингтон, 22 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Члены экипажа американского сегмента Международной космической станции приступили к разгрузке корабля Starliner. Об этом сообщает портал Space.com.

Boeing CST-100 Starliner

Корабль Starliner состыковался с МКС 21 мая. На следующий день астронавты открыли люки между модулем Harmony и кораблём.

Starliner доставил на станцию 226 кг припасов и провизии. После разгрузки корабля на борт будет загружено примерно такое же количество материалов, предназначенных для возвращения на Землю.

Также во время нахождения Starliner в составе МКС будет проведён ряд испытаний. Планируется, что корабль покинет станцию через несколько дней.

Корабль Starliner разработан компанией Boeing по контракту с американским аэрокосмическим агентством NASA для доставки аэронавтов на МКС. В настоящее время корабль осуществляет второй испытательный полёт.

Первый полёт состоялся в декабре 2019 года — тогда корабль не смог выйти на опорную орбиту и вернулся на Землю без стыковки с МКС. После этого в NASA и Boegin приняли решение о проведении дополнительного испытательного полёта без экипажа на борту.