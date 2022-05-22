Париж, 22 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. 21 мая перед началом матча последнего 38-го тура Лиги 1 2021/22 «Пари Сен-Жермен» — «Мец» было объявлено, что 23-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе продлил контракт с парижским клубом.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Новое соглашение рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. Трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Лиги 1 2021/22 Килиан Мбаппе принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 28-ю забитыми мячами и 17-ю результативными передачами. Также французский нападающий стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионата.