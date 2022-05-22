Омск, 22 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Омской области в ночь с 22 по 23 мая ожидаются заморозки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Обь-Иртышского гидрометцентра, в ряде районов в приземном слое температура опустится до 5 градусов мороза.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

В связи с этим спасатели призвали жителей быть осторожными при использовании приборов отопления и нагревательных устройств.

«Дачникам рекомендуется укрыть деревья и растения полимерной плёнкой или нетканым материалом», — отметили в Главном управления МЧС по региону.