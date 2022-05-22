Санкт-Петербург, 22 мая 2022, 14:08 — REGNUM 22 мая санкт-петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе 33-летнего российского таранного центрфорварда Артема Дзюбы на правах свободного агента.

Артем Дзюба
Артем Дзюба
Вячеслав Евдокимов

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Атема Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы. Спасибо за все, Артем!», — говорился в сообщении «сине-бело-голубых».

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Артем Дзюба принял участие в 28-ми матчах чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Суммарно на поле Дзюба провел 1606 минут.