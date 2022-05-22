Санкт-Петербург, 22 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. 22 мая санкт-петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе 33-летнего российского таранного центрфорварда Артема Дзюбы на правах свободного агента.

Вячеслав Евдокимов Артем Дзюба

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Атема Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы. Спасибо за все, Артем!», — говорился в сообщении «сине-бело-голубых».

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Артем Дзюба принял участие в 28-ми матчах чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Суммарно на поле Дзюба провел 1606 минут.