Душанбе, , 14:05 — REGNUM Министр энергетики России Николай Шульгинов, находящийся с рабочим визитом в Таджикистане, обсудил с вице-премьером таджикского правительства Усмонали Усмонзодом в ходе встречи в Душанбе вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Об этом 22 мая рассказали в посольстве РФ в Таджикистане.

Николай Шульгинов Minenergo.gov.ru

«Вопросы сотрудничества в энергетике и электроэнергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов», — приводит слова представителя российской дипмиссии РИА Новости.

Также он уточнил, что глава российского Минэнерго в ходе этой встречи призвал поддержать участие России в Координационном электроэнергетическом Совете стран Центральной Азии в качестве полноправного члена.

Помимо этого, в посольстве рассказали, что также Шульгинов провел встречу с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джума, в ходне которой стороны провели обсуждение работы совместного предприятия ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» и вопросов безаварийного функционирования энергосистем в Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая заместитель председателя Комитета по развитию туризма Таджикистана, возглавляющий таджикскую делегацию, посетил Иран для работы над документом о сотрудничестве между Тегераном и Душанбе в области индустрии туризма.