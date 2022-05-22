Москва, 22 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. 24-летний шведский центрфорвард «Спартака» Джордан Ларссон, выступающий во второй половине текущего сезона за АИК на правах аренды, планирует разорвать контракт с московским клубом.

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«Посмотрим. Мне нужно узнать, что происходит в России, и есть ли другие заинтересованные во мне клубы. Мне трудно сказать. Да, я бы предпочел знать уже сейчас, есть ли у меня выбор. Но это не в моих руках. Я не хочу возвращаться в Россию, если военная операция продолжится», — цитирует Ларссона издание Aftonbladet.

В текущем сезоне Джордан Ларссон принял участие в 23-х матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ларссон перешел в «Спартак» 2 августа 2019 года из «Норрчеппинга» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость шведского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.