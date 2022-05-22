Ялуторовский район, Тюменская область, 22 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Ялуторовском районе Тюменской области в ДТП погиб 50-летний водитель машины «Лада». Об этом сообщает областное УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 80-м километре дороги Тюмень — Омск. По предварительным данным, большегруз «Вольво» врезался в автомобиль, стоявший на дороге. Находившегося возле машины жителя Аромашевского района отбросило за ограждение.

Обстоятельства этого ДТП выясняются. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области в ДТП погибла девочка.