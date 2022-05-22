22 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter секретную встречу премьер-министра Бориса Джонсона со старшей госслужащей Сью Грей, которая провела расследование нарушения коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит.

Джейн Спай, , 15:34 — REGNUM В феврале госслужащая Сью Грей завершила свое расследование нарушений коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит во время локдаунов 2020 и 2021 годов. По просьбам полиции отчет по результатам расследования был опубликован частично. Теперь полиция также завершила свое расследование. Отчет Сью Грей должен быть опубликован полностью на следующей неделе (23-29 мая).

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Выяснилось, что Сью Грей встречалась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном несколько недель назад. Встреча была секретной, поэтому никто не знает, о чем говорили премьер с госслужащей. ВВС сообщили, что встречу инициировала сама Грей, и речь шла о публикации фотографий с мероприятий на Даунинг-стрит вместе с отчетом, однако её представитель отрицает эту информацию.

Некоторые пользователи отметили, что если разговор на тему фотографий был, то премьер-министру явно есть что скрывать, особенно потому, как быстро население делает выводы, не читая документы.

Сью Грей Цитата из видео «Who is Sue Gray — BBC News» на YouTube

«Что он скрывает? Он знает, что люди не будут досконально читать отчет, но фотографии попадут на обложки», — написал @CerysKes.

«Если они не покажут фотографии всем, то предположат, что Борис находится на всех из них. Это покажет его не с лучшей стороны», — прокомментировал @PhilipSpike.

В комментариях добавили, что фотографии должны быть опубликованы вместе с отчетом, потому что они являются его составной частью, их отсутствие окончательно подорвет доверие к лицам, проводившим расследования.

«В интересах открытости и прозрачности они там должны быть. Если у нее есть хоть капля принципиальности, она это сделает», — считает @grumpzie.

Часть комментаторов отметила, что отчет Сью Грей — это последний шанс для населения узнать правду о нарушениях Бориса Джонсона, потому что полицейское расследование, исходя из результатов, ему удалось купить.

«Если бы полиция выполнила обязанность, которую там поклялись выполнять, и выполнила свою работу, проследовав доказательствам, расследовав все вечеринки на Даунинг-стрит, 10. Если бы они не выбрали несколько, не перемешали их так, чтобы они выглядели одинаково! Мог бы быть совершенно другой исход!» — предположил @KennyRoss93.

Ряд пользователей не понимает, о чем могли разговаривать и спорить Сью Грей и Борис Джонсон, если премьер — ее непосредственный начальник.

«Сью: «Стоит ли мне включать фотографии?» Борис: «Нет. Я твой босс, и я против этого». Не могу себе представить, что обсуждения могли выйти за эти пределы», — прокомментировал @bazzdgrogan.

«Зачем? Как это можно выставлять за независимую проверку? При каком сценарии экзаменатор консультируется с экзаменуемым по вопросу того, за какие ошибки будут сниматься баллы?» — спросил @turux.

«И экзаменуемый назначил экзаменатора!» — добавил @RichardHills122.

«Я думал, что отчет был независимым. Как он может быть таковым, если ей приходится спрашивать разрешения своего босса на публикацию части его содержимого?» — спросил @stevepearce8.

Среди пользователей есть те, кто ожидает присвоения пэрства Сью Грей, они уверены, что Борис Джонсон и ее купил.

«Никак не связанные новости: Сью Грей получит пэрство!» — прокомментировал @AlbaGuBrath1966.

«Была полностью невинная причина для встречи с Сью Грей. Я просто рассказывал о многих преимуществах пэрства, когда добросовестный государственный служащий хорошо служит своему премьер-министру», — написал @Parody_PM.

«Скорее всего, это значит, что ей дали взятку, чтобы она не публиковала их», — предположил @ju2garden.

Некоторые пользователи уверены, что часть информации все-таки не опубликуют, потому что Борис Джонсон нашел отговорки и способ ее спрятать.

«Джонсон примет удар на себя на основании уже имеющейся информации. На фото он на вечеринках, это разозлит население. Ставлю, что они не будут включены в отчет из-за политики по защите данных или какого-то другого оправдания», — написал @GMcK2012.