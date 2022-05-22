Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Всем следует беспокоиться в связи с распространением оспы обезьян, заявил американский лидер Джо Байден.

Обезьяны Psych USD

«Еще не говорили об уровне воздействия, но это то, о чем всем следует беспокоиться. Мы усердно работаем над этим, чтобы выяснить, что нам делать и какая вакцина … может быть доступна для этого», — отметил он в южнокорейском Пхёнтхэке перед вылетом. Текст его речи размещен на сайте Белого Дома США.

Трехдневный визит Байдена в Сеул завершился 22 мая, после этого президент США отправился в Японию.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92.