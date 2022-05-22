Ростов-на-Дону, , 13:51 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 156 носителей коронавируса, выздоровели 138 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения зарегистрированы в 42 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (37), Батайске (десять), Каменске-Шахтинском и Аксайском районе (по восемь). 27,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 9% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогла ещё 89-летняя женщина.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 375 454 случая заражения коронавирусом, выздоровели 363 311 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 918 человек.