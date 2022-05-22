Бухарест, , 13:50 — REGNUM В период с 24 февраля по настоящее время на территорию Румынии въехали более одного миллиона беженцев с Украины. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба румынской пограничной полиции.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отмечается, что за последние сутки через украинско-румынский участок границы в страну въехали 4870 жителей Украины и еще 1032 — с пограничных участков со стороны Молдавии.

«С начала этого кризиса на национальном уровне в Румынию въехали 1 029 872 гражданина Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно, что общее число переселенцев с Украины, официально получивших в Болгарии статус беженцев, превысило 100 тысяч.