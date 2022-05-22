Донецк, 22 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Макеевке снаряды калибра 122 мм. Об этом 22 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:45 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Михайловке снаряды калибра 122 мм.