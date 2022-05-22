Донецк, 22 мая 2022, 13:46 — REGNUM ВСУ атаковали больницу в Ясиноватой в ДНР. Об этом 22 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«Под огнем украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по ул. Школьной. Подробности уточняются», — отмечается в сообщении.
По состоянию на 22 мая на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами.
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