Донецк, , 13:46 — REGNUM ВСУ атаковали больницу в Ясиноватой в ДНР. Об этом 22 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«Под огнем украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по ул. Школьной. Подробности уточняются», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 22 мая на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами.

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