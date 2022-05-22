Элиста, 22 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили девять носителей коронавируса, выздоровели 26 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 22 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух ковид-центрах Калмыкии лечение получают 20 пациентов, из них три человека остаются в тяжёлом состоянии. Один пациент подключён к аппарату ИВЛ.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 502 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 50 472 пациента. Скончались 842 человека.