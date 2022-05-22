Вашингтон, 22 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Разработчики WhatsApp готовят к выходу обновление, после которого мессенджер перестанет работать на устройствах под управлением операционных систем iOS 10 и iOS 11. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

William Hook IPhone 5

Выход новой версии мессенджера запланирован на октябрь 2022 года. На сайте WhatsApp в качестве минимально требуемых характеристик уже указана операционная система iOS 12 и более старых версий.

Операционную систему iOS 12 нельзя установить на смартфоны iPhone 5 и iPhone 5 °C и более ранние гаджеты от Apple.

Компания Apple выпустила смартфон iPhone 5 в 2012 году. Модель снята с производства осенью 2013 года. Модель iPhone 5 °C снята с производства двумя годами позже — в сентября 2015 года.