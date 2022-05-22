Лондон, , 13:42 — REGNUM Почти 40% семей в Англии столкнуться с «топливной нищетой» (нехваткой средств на оплату отопления жилья). Об этом 22 мая пишет британское издание The Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

Треть клиентов компании уже сокращают расходы на продукты питания, чтобы оплатить счета, взлетевшие после введения антироссийских санкций.

«Около 40% семей будет жить в топливной нищете, если правительство будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен… Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться», — отметил глава E. ON Майкл Люьис.

Он призвал правительство страны немедленно заняться решением проблемы.