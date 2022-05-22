Белгород, 22 мая 2022, 13:41 — REGNUM Клуб пешего туризма для детей с расстройствами аттического спектра создадут в 2022 году в Белгороде, сообщили в пресс-службе правительства региона 22 мая.
Адаптивный клуб «Рюкзачок» будет создан общественной организацией «Синяя птица», которая стала победителем конкурса «ОМК-Партнёрство — 2022» и получила финансовую поддержку в почти 200 тысяч рублей на реализацию проекта.
Клуб будет работать с июня до сентября, поскольку проект рассчитан на тёплое время года.
За период реализации проекта его участниками должны стать не менее 30 семей с детьми с ментальными нарушениями, планируется провести не менее 12 походов.