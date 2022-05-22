Донецк, , 13:39 — REGNUM ВСУ выпустили по Михайловке снаряды калибра 122 мм. Об этом 22 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:25 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Михайловку, Васильевку, Ясиноватую и Озеряновку.

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