Москва, , 13:38 — REGNUM На фоне роста цен на продукты питания и угрозы возникновения голода может возникнуть исключительная высокая степень миграции населения из Центральной Америки в США и из Северной Африки в Европу. Об этом 22 мая написал в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнил сенатор РФ, в середине апреля 2022 года ООН подготовила доклад, из которого следует, что весной 2021 года цены на продовольствие в мире выросли на 34%, что может стать причиной социальных беспорядков во всем мире.

Также Пушков отметил, что глава Продовольственной программы ООН заявил, что на грани голода находятся 45 млн человек в 38 странах мира и результатом этого может стать высокая степень миграции населения из Центральной Америки в США и из Северной Африки в Европу.

«Европа, уже и так мало похожая на себя прежнюю, изменится еще больше, и не в сторону разнообразия и мультикультурализма, а в сторону этнической напряженности. Недаром немецкая группа «Рамштайн» в своем знаменитом клипе «Deutschland» избрала символом нынешней и будущей Германии чернокожую женшину», — заключил он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что в данный момент США постепенно превращаются в анти-цивилизацию, потому что-то, что считается маргинальными проявлениями загнивания общества, теперь становиться частью сути американского социума.