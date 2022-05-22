Армения, 25 сентября, 2013, 17:41 — ИА Регнум. В Марашское отделение полиции Армении утром 22 сентября поступил вызов из центра оперативного контроля Ереванского управления полиции о том, что к ним поступило анонимное сообщение об обнаружении женщины и девочки на Джрвежском (пригород Еревана - ред.) кладбище. По сообщению анонима, женщина рассказала, что стала жертвой грабителя, ворвавшегося в ее дом поздней ночью.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полиции Армении, на указанное место выехала оперативная группа, и уже в полдень пострадавшая жительница одного из ереванских административных районов давала показание в полицейском участке. По ее словам, в ночь на 22 сентября между 03:00 и 05:00 мужчина в маске, вооруженный пистолетом, разбил окно и проник в ее квартиру. "Преступник напал на женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, обездвижил жертву при помощи наручников, девочку - клейкой лентой. Мужчина забрал 186 тыс. драмов (около $450), $100, плазменный телевизор Sony. Затем он, угрожая оружием, затолкал своих жертв в багажник автомобиля Mercedes-Benz , отвез на пустырь неподалеку от поселка Дзорахбюр", - отмечается в сообщении полиции.

Там, угрожая ножом, мужчина изнасиловал хозяйку дома. Оставив мать и дочь на месте преступления, преступник сел в машину и скрылся. В тот же день было возбуждено уголовное дело, в рамках которого по подозрению в совершении преступления был задержан сержант полиции Эдгар Варагян 1985 года рождения. При внешнем осмотре на теле Варагяна были обнаружены царапины, а в результате обыска в его квартире найдены и конфискованы фонарь и игрушечный пистолет, которые пострадавшие опознали.

Ведется следствие.