Белгород, , 13:33 — REGNUM Мобильный госпиталь Федерального центра медицины катастроф, развёрнутый в приграничной зоне Белгородской области, посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщили 22 мая в пресс-службе правительства Белгородской области

Михаил Мурашко Минздрав России

Госпиталь позволяет оперативно и качественно оказывать первую помощь пациентам в полевых условиях.

Также глава Минздрава побывал в фельдшерско-акушерском пункте в селе Пуляевке Белгородского района — его готовят к открытию этим летом. ФАП будет обеспечивать медицинской помощью 154 человека, среди которых 28 детей.

«Мы строим ФАПы и делаем капремонты даже небольших ЦРБ области. За активную помощь благодарим Минздрав РФ — за выделение финансовых ресурсов, за содействие в проектной деятельности. Модернизация первичного звена для нас крайне важна, и это очевидно, особенно в сельских территориях», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Михаил Мурашко особо отметил качество благоустройства территории медучреждений в Белгородской области, отметив, что другие регионы должны брать пример.