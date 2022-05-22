Белгород, 22 мая 2022, 13:33 — REGNUM Мобильный госпиталь Федерального центра медицины катастроф, развёрнутый в приграничной зоне Белгородской области, посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщили 22 мая в пресс-службе правительства Белгородской области
Госпиталь позволяет оперативно и качественно оказывать первую помощь пациентам в полевых условиях.
Также глава Минздрава побывал в фельдшерско-акушерском пункте в селе Пуляевке Белгородского района — его готовят к открытию этим летом. ФАП будет обеспечивать медицинской помощью 154 человека, среди которых 28 детей.
Михаил Мурашко особо отметил качество благоустройства территории медучреждений в Белгородской области, отметив, что другие регионы должны брать пример.