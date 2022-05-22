Специа, Италия, 22 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, в Специи на стадионе «Альберто Пикко» футбольный клуб «Специя» в матче последнего 38-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с неаполитанским клубом «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

(сс) RonnyK «Наполи»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Ассистенты главного судьи — Францеска Ди Монте и Марко Тринчиери.

Стартовые составы команд:

«Специя»: Иван Проведель, Сальва Феррер, Кельвен Амьен-Аду, Мартин Эртич, Димитрис Николау, Даниэле Верде, Якуб Кивер, Янис Антист, Джулио Маджоре, Кевин Агудело, Рею Манай.

«Наполи»: Алекс Мерет, Жуан Жезус, Калиду Кулибали, Фаузи Гулам, Алессандро Заноли, Диего Демме, Петр Зелиньский, Станислав Лоботка, Элиф Эльмас, Маттео Политано, Андреа Петанья.

В последний раз «Специя» и «Наполи» играли между собой 22 декабря 2021 года в матче 19-го тура чемпионата Италии. Тот матч завершился минимальной победой «Специи» со счетом 1:0, а единственный гол на 37-й минуте в свои ворота забил Жуан Жезус.