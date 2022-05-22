Ростов-на-Дону, , 13:31 — REGNUM Ещё более 11,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины прибыли в Россию. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области временный приют нашли более 4,4 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, прибывших в Россию. Среди них — более 2 тыс. детей. В Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС, объявленный в связи с наплывом вынужденных переселенцев.