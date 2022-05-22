Сочи, Краснодарский край, 22 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Землетрясение зафиксировано в районе города-курорта Сочи Краснодарского края в ночь на 22 мая, об этом сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.

aitoff Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение произошло около 02:50 22 мая. Магнитуда составила 3,5 балла при интенсивности в эпицентре от двух до трёх баллов. Землетрясение произошло на глубине около 10 километров.

Согласно сообщениям в социальных сетях, жители ощущали толчки в Кудепсте и в Молдовке.