Энергодар, Украина, , 13:22 — REGNUM Мэр город Энергодар Запорожской области, который находится под контролем спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ, Андрей Шевчик и два его охранника получили ранения при покушении на жизнь градоначальника. Об этом 22 мая сообщили в местных правоохранительных органах.

Взрыв (сс) thomasstaub

«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — приводит слова представителя правоохранителей ТАСС.

Также он уточнил, что в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы и добавил, что взрыв произошел в момент, когда мэр Энергодара зашел в подъезд жилого дома.

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