Донецк, 22 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Михайловку, Васильевку, Ясиноватую и Озеряновку. Об этом 22 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:30 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️12:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Васильевка: выпущено 4 ракеты из БМ21 «Град»; ️12:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ21"Град»; ️13:00 — Новгородское — н.п. Озеряновка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️12:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из БМ21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.