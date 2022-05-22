Красноярск, , 13:14 — REGNUM Сотрудники полиции в Красноярском крае устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Столкновение грузовиков в Красноярском крае УГИБДД по Красноярскому краю

По предварительным данным, два большегруза столкнулись на 991 км автодороги Р-255 «Сибирь». Судя по фотографиям с места, один автомобиль в результате сгорел полностью, второй также пострадал от огня. Погибли два человека, их личности устанавливаются.

«В настоящий момент происходит тушение автотранспорта. Инспекторы ДПС находятся на месте происшествия, выясняют все обстоятельства. Движение на данном участке перекрыто», — добавили в ведомстве.

Столкновение грузовиков в Красноярском крае УГИБДД по Красноярскому краю

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