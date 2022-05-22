Астрахань, 22 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Жительница Астраханской области предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили 22 мая в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Pixabay.com Суд

Инцидент произошёл 10 мая. Как полагает следствие, обвиняемая, которая в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения, вызвала сотрудников полиции из-за конфликта со своим знакомым. В ходе разбирательства конфликта женщина начала проявлять агрессию и в результате укусила полицейского за руку.

В настоящее время следствие по делу завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.