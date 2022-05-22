Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра и повышения уровня воды в реке Дон повреждена понтонная переправа на остров Зелёный. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях 22 мая.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

На видеокадрах и фотоснимках видно, что мост деформировался. Серьёзных повреждений нет.

ИА REGNUM сообщало, что наведение наплавного моста началось 12 апреля. Были сформированы 18 понтонных звеньев и ограждения, подключены элементы заземления, молниезащиты и электроосвещения, завершено благоустройство прилегающей территории.

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