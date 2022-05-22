Пекин, 22 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Не менее пяти компания из Китая могут до конца текущего месяца остановить строительство модулей для проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» из-за антироссийских санкций. Об этом 22 мая сообщает издание South China Morning Post.

Neftegaz.ru Арктик СПГ — 2

В то же время, отмечается, что источник в китайской компании Bomesc Offshore Engineering, ведущей строительство десяти модулей для названного проекта, уточнил, что на данный момент еще не принято окончательное решение.

При этом он добавил, что компания из КНР ведет тесный контакт «с вовлеченными сторонами», так как ситуация в этом вопросе меняется практически ежедневно и потому «окончательного решения по этому вопросу еще нет».

Также указывается, что кроме Bomesc Offshore Engineering модули для «Арктик СПГ — 2» создают китайские фирмы Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan. Вместе с тем отмечается, что в указанных компаниях не ответили изданию на его запрос.

Отметим, «Арктик СПГ — 2» является вторым крупнотоннажным проектом российской компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа после «Ямала СПГ».