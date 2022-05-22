Багдад, , 13:11 — REGNUM Турецкая военная база на северо-востоке Ирака подверглась атаке беспилотников-камикадзе, передает 22 мая «Аль-Хадат».

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По лагерю Зликан был нанесен удар двумя беспилотниками со взрывчаткой. Подобная атака была совершена впервые.

Ответственность за нападение пока никто не взял.

ВС Турции с 18 апреля проводят военную операцию на севере Ирака против боевых формирований Рабочей партии Курдистана. Операция проводится силами спецназа при поддержке ВВС.

Целью операции названа ликвидация участников вооруженных формирований. В МИД Ираке назвали подобные действия Турции неприемлемыми.