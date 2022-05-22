Турецкую военную базу в Ираке атаковали беспилотники-камикадзе
Багдад, 22 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Турецкая военная база на северо-востоке Ирака подверглась атаке беспилотников-камикадзе, передает 22 мая «Аль-Хадат».
Иван Шилов ИА REGNUM
Ирак
По лагерю Зликан был нанесен удар двумя беспилотниками со взрывчаткой. Подобная атака была совершена впервые.
Ответственность за нападение пока никто не взял.
ВС Турции с 18 апреля проводят военную операцию на севере Ирака против боевых формирований Рабочей партии Курдистана. Операция проводится силами спецназа при поддержке ВВС.
Целью операции названа ликвидация участников вооруженных формирований. В МИД Ираке назвали подобные действия Турции неприемлемыми.