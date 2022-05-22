Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Американский лидер Джо Байден поздравил Энтони Альбанезе с избранием на пост премьер-министра Австралии. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Джо Байден The White House

«Байден поговорил с назначенным премьером Австралии Альбанезе, чтобы поздравить его с избранием на пост 31-го премьер-министра Австралии. Байден подтвердил непоколебимую приверженность Штатов союзу США и Австралии и свое намерение тесно сотрудничать с новым правительством», — отмечается в сообщении.

Также Байден выразил глубокую признательность Альбанезе за его решение отправиться на саммит Quad.