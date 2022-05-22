Кунгур, Пермский край, 22 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В реке Сылва на территории Пермского края нашли тело гражданина 2003 года рождения. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

По данным спасателей, гражданин упал с моста 16 мая. Его тело нашли 21-го. Вместе с волонтёрами оно было извлечено.

Затем тело передали медикам и сотрудникам полиции. Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Челябинской области погиб рыбак.