Улан-Удэ, 22 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Десять человек госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Ковидный стационар. Тувы

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике достигло 136 488. Скончались с начала пандемии 3023 пациентов.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 28 человек, а всего к настоящему времени коронавирус победили 133 119 жителей Бурятии.