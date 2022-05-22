Краснодар, 22 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Ещё 23 человека попали в коронавирусные стационары Краснодарского края, данные за сутки опубликованы 22 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 21 мая, сообщалось о госпитализации 24 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Краснодарском крае подтвердили 128 случаев заражения коронавирусом — на четыре случая больше, чем накануне.

«В Краснодаре заболели 37 человек, в Новороссийске — 13, в Геленджике — 11, в Туапсинском районе - девять. В Сочи восемь новых пациентов», — сообщили в региональном оперативном штабе.

На 22 мая в ковидных стационарах региона остаётся 301 пациент, в тяжелом состоянии на ИВЛ 16 жителей, на ЭКМО — один.

С начала пандемии в крае подтверждено 260 364 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 4581. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 248 736 человек, 109 07 пациентов спасти не удалось.