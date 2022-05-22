Давос, Швейцария, 22 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Ситуация на Украине станет одной из центральных тем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) 22−26 мая.

Davoserferien.ch Давос

Мероприятие состоится в очном формате впервые после двухлетнего перерыва. В нем примут участие порядка 2 тыс. человек, включая 50 мировых лидеров. Российских представителей в Давосе в 2022 г. не будет.

Кстати, США не стали посылать в Швейцарию ни лидера страны Джо Байдена, ни вице-президента Камалу Харрис.