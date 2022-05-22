Париж, 22 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Первый запуск новой модификации европейской лёгкой ракеты-носителя Vega-C запланирован на июль 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

ESA_events Ракета-носитель Vega

Запуск будет проводиться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Планируется, что ракета Vega-C выведет на орбиту спутник Итальянского космического агентства LARES-2 и несколько малых космических аппаратов формата CubeSat.

Ракета-носитель Vega используется Европейским космическим агентство с 2012 года. В 2014 году ЕКА начало разработку улучшенной версии Vega-C, которая отличается большей мощностью и возможностью изменения конфигурации.

Французская компания Arianespace, занимающаяся организацией коммерческих космических запусков, рассчитывает использовать носители Vega-C для замещения российских ракет серии «Союз». Роскосмос прекратил сотрудничество с Arianespace весной 2022 года в ответ на санкции стран ЕС против российских предприятий космической отрасли.